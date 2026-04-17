«Милан» нацелился на Довбика: украинец в шорт-листе вместе с Влаховичем

Дата публикации: 17-04-2026 14:19

Нападающий «Ромы» Артём Довбик может сменить клуб уже в ближайшее летнее трансферное окно. По информации итальянских источников, интерес к форварду сборной Украины проявляет «Милан», который активно ищет усиление линии атаки.

Руководство «россонери» рассматривает сразу несколько кандидатур, и Довбик входит в число приоритетных вариантов наряду с форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем. В клубе понимают, что для решения турнирных задач и борьбы за высокие места необходим более стабильный и результативный нападающий, поэтому подписание нового форварда станет одной из ключевых целей на лето.

Интерес к украинцу не является спонтанным — «Милан» следит за его выступлениями уже некоторое время и, как ожидается, в межсезонье вернётся к вопросу возможного трансфера. Довбик привлекает клуб своими физическими данными, умением играть в штрафной и способностью завершать атаки.

При этом ситуация осложняется позицией «Ромы». Ранее сообщалось, что римский клуб принял жёсткое решение по поводу будущего игрока и не намерен легко отпускать одного из своих ключевых нападающих. Это может существенно повлиять на переговорный процесс и увеличить потенциальную стоимость сделки.

В целом интерес «Милана» укладывается в более широкую стратегию перестройки состава. Клуб планирует обновить атакующую линию и ищет футболистов, способных сразу усилить игру команды и дать результат в краткосрочной перспективе.

Таким образом, трансфер Довбика может стать одной из интриг предстоящего лета. Всё будет зависеть от готовности «Милана» сделать конкретное предложение и позиции «Ромы», которая постарается сохранить важного игрока или получить за него максимально выгодную компенсацию.