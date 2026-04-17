«Шахтёр» нацелился на вратаря «Бешикташа»: Дестаноглу может усилить украинский клуб

Дата публикации: 17-04-2026 14:20

Донецкий «Шахтёр» активно работает над усилением состава перед новым сезоном и рассматривает вариант с подписанием голкипера турецкого «Бешикташа» Эрсина Дестаноглу. 25-летний вратарь входит в сферу интересов украинского клуба накануне летнего трансферного окна.

По имеющейся информации, «горнякам» предстоит серьёзная конкуренция в борьбе за игрока. На Дестаноглу также претендуют представители бельгийского чемпионата — «Брюгге» и «Вестерло», которые следят за ситуацией вокруг футболиста и готовы включиться в переговоры.

Сам «Бешикташ» не заинтересован в потере своего вратаря и уже предпринимает шаги для его удержания. Руководство турецкого клуба планирует предложить игроку новый контракт с улучшенными финансовыми условиями, рассчитывая сохранить его в составе на более длительный срок.

В текущем сезоне Дестаноглу провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 мячей и восемь раз отыграл «на ноль». Эти показатели подтверждают его стабильность и делают его привлекательным вариантом для клубов, ищущих усиление на последнем рубеже.

Дополнительным фактором интереса является контрактная ситуация игрока. Его соглашение с «Бешикташем» действует до июня 2026 года, после чего он может стать свободным агентом. Это даёт потенциальным покупателям возможность либо договориться о трансфере уже этим летом, либо попытаться подписать его бесплатно в будущем.

Таким образом, борьба за Дестаноглу может стать одной из интриг межсезонья. «Шахтёр» заинтересован в усилении вратарской позиции, однако многое будет зависеть от решения самого игрока и предложений, которые поступят ему в ближайшие месяцы.



