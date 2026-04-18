Гвардиола признался, что учится у «Арсенала»: «Они делают нечто уникальное»

Дата публикации: 18-04-2026 17:19

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился неожиданным признанием перед матчем АПЛ против Арсенала. Испанский специалист отметил, что внимательно следит за игрой «канониров» и многому у них учится.

По словам Гвардиолы, «Арсенал» впечатляет не только качеством футбола, но и своим менталитетом. Он подчеркнул, что команда из Лондона обладает особым стремлением к победе, которое делает её уникальной на фоне других клубов.

Тренер также обратил внимание на исторический контекст: «Арсенал» не выигрывал чемпионат Англии уже более двух десятилетий, однако сохраняет высокие амбиции и давление со стороны болельщиков и СМИ. По мнению Гвардиолы, именно это формирует особый характер команды.

Несмотря на уважение к сопернику, «Манчестер Сити» уже доказал свою силу в очных встречах. Менее месяца назад команда Гвардиолы обыграла «Арсенал» со счётом 2:0 в финале Кубка английской лиги, подтвердив статус одного из главных фаворитов сезона.

В турнирной таблице Премьер-лиги борьба между клубами остаётся напряжённой. «Сити» занимает второе место, набрав 64 очка в 31 матче, тогда как «Арсенал» лидирует с 70 баллами после 32 игр.

Таким образом, предстоящая встреча имеет ключевое значение в чемпионской гонке. Слова Гвардиолы лишь подогревают интерес к матчу, в котором сойдутся две сильнейшие команды сезона.