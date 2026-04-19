«Аякс» нацелился на Себальоса: Кройф видит его частью нового проекта

Дата публикации: 19-04-2026 15:13

Амстердамский Аякс проявляет интерес к полузащитнику Реал Мадрид Дани Себальосу. Инициатором возможного трансфера выступает спортивный директор клуба Йорди Кройф, который рассматривает испанца как важный элемент обновлённой команды.

По информации источников, в «Аяксе» считают, что 29-летний хавбек идеально подходит под профиль футболиста, способного добавить опыту и стабильности в центре поля. Клуб нацелен на перестройку состава и ищет игроков, которые помогут ускорить этот процесс.

В текущем сезоне Себальос не является ключевой фигурой в составе «Реала». Он провёл 22 матча во всех турнирах, однако не отметился результативными действиями, а общее игровое время составило 810 минут. Такая ситуация может подтолкнуть футболиста к поиску новой команды, где он сможет получать больше практики.

Контракт полузащитника с мадридским клубом действует до лета 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается примерно в 8 миллионов евро, что делает потенциальную сделку относительно доступной для нидерландского клуба.

Таким образом, «Аякс» продолжает формировать новый проект, делая ставку на сочетание молодёжи и опытных игроков, и кандидатура Себальоса рассматривается как один из вариантов усиления центра поля.