Левандовски может перейти в «Ювентус»: агент уже прибыл в Италию

Дата публикации: 19-04-2026 21:05

Агент нападающего Барселоны Роберт Левандовски прибыл в Италию для проведения переговоров с Ювентусом. По информации La Gazzetta dello Sport, встреча с руководством туринского клуба запланирована на ближайшие дни.

Ожидается, что польский форвард может покинуть «Барселону» по окончании текущего сезона. В его услугах также заинтересован Милан, который рассматривает возможность усиления линии атаки.

При этом в «Ювентусе» параллельно решается вопрос с будущим Душан Влахович. Контракт сербского нападающего истекает в конце года, и он заинтересован в продолжении карьеры в клубе. Однако руководство туринцев не готово идти на значительные финансовые уступки ради его продления.

В качестве альтернативного варианта «Ювентус» рассматривает возвращение Рандаль Коло Муани, который в настоящее время выступает за Тоттенхэм Хотспур. Тем не менее именно кандидатура Левандовского считается наиболее привлекательной для клуба.

В текущем сезоне польский нападающий провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

Таким образом, ближайшие недели могут стать ключевыми в вопросе будущего Левандовского, а «Ювентус» — главным претендентом на его подписание.