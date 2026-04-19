Эвертон – Ливерпуль. Прогноз на матч чемпионата Англии 19 апреля

Дата публикации: 19-04-2026 16:04

В воскресенье, 19 апреля, футбольных болельщиков Англии ждет долгожданное событие - на легендарном стадионе "Гудисон Парк" пройдет матч 33-го тура английской Премьер-лиги между двумя непримиримыми соперниками: "Эвертоном" и "Ливерпулем". Поединок стартует в 16:00 по киевскому времени и обещает стать одним из самых интригующих в туре благодаря особой атмосфере мерсисайдского дерби.

Эвертон

Для "ирисок" текущий сезон складывается довольно успешно. Команда, ведомая своим тренерским штабом, после 32 сыгранных встреч сумела набрать 47 очков, что позволяет "Эвертону" занимать высокое 9-е место в турнирной таблице чемпионата. Стоит отметить, что отрыв от заветной топ-6 минимален - всего 1 балл, и шансы оказаться в зоне еврокубков остаются весьма реальными. Однако в национальном кубке у "Эвертона" история сложилась куда менее удачно: уже на этапе 1/32 финала коллектив уступил "Сандерленду" по пенальти, так и не сумев развить дальнейший успех в Кубке Англии.

Ливерпуль

Для "Ливерпуля", который в этом сезоне возглавил Арне Слот, чемпионат выдается насыщенным и турбулентным. В 32 матчах мерсисайдцы сумели разжиться лишь 55 пунктами, что дает им возможность находиться лишь на 5-й позиции в турнирной таблице. Несмотря на это, команда всего в 4 очках от ближайших преследователей и уверенно борется за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. В рамках Кубка Англии "красные" дошли до стадии четвертьфинала, но здесь их ждал сокрушительный вылет после поражения от "Манчестер Сити" с разгромным счетом 0:4. Аналогичная участь постигла "Ливерпуль" и в Лиге чемпионов, где коллектив не смог пройти дальше 1/4 финала, проиграв "ПСЖ" с внушительным общим счетом 0:4. Текущая форма команды вызывает вопросы у болельщиков, однако каждая игра становится возможностью изменить ситуацию к лучшему.

История личных встреч

Ливерпульское дерби всегда было одним из самых принципиальных матчей всей Премьер-лиги, заслуженно вызывая повышенный интерес у фанатов. В последних 5 встречах "Ливерпуль" оказался успешнее соперника, победив в 3 матчах, еще одна игра закончилась ничейным результатом, а единственную викторию праздновал "Эвертон". Тем не менее, в дерби всегда стоит ожидать непредсказуемых исходов, ведь борьба идет не только за очки, но и за честь города.

Интересные факты

"Ливерпуль" проиграл 4 из 5 последних матчей, что существенно подкосило уверенность в команде.

На домашней арене "Гудисон Парк" у "Эвертона" статистика также не блестящая - только две победы в девяти последних матчах.

В 11 последних матчах "Ливерпуль" сохранял свои ворота в неприкосновенности лишь дважды. Защитная линия дает сбои, что может сказаться и в грядущем дерби.

В то же время "Эвертон" пропускал в 8 из 10 своих предыдущих матчей, что свидетельствует о не самой прочной обороне хозяев поля.

Оба коллектива голодны до побед и столь желанных очков, к тому же результат этого матча может значительно повлиять на расклад сил в турнирной таблице ближе к концу сезона. Учитывая атакующий потенциал обеих команд и неудачные отрезки в обороне, с большой вероятностью стоит ожидать взятия ворот и от хозяев, и от гостей. С учетом статистики и текущего состояния команд, логично предположить, что поединок порадует забитыми мячами.

Прогноз: обе команды забьют, коэффициент 1.7. Эта ставка выглядит вполне оправданной, учитывая результаты предыдущих встреч и проблемы обеих команд в обороне.