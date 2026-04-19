Астон Вилла – Сандерленд. Прогноз на матч чемпионата Англии 19 апреля

Дата публикации: 19-04-2026 16:06

В это воскресенье, 19 апреля, любителей английского футбола ждет яркое противостояние в рамках 33-го тура Премьер-лиги между командами «Астон Вилла» и «Сандерленд». Встреча пройдет на стадионе в Бирмингеме и начнется в 16:00 по киевскому времени. Обе команды демонстрируют интересную и содержательную игру в этом сезоне, а предстоящий поединок ожидается захватывающим и наполненным спортивной интригой.

Астон Вилла

Бирмингемская команда начала сезон не слишком уверенно, однако по ходу турнира смогла значительно прибавить. Сейчас «Астон Вилла» показывает достойные результаты и по итогам 32 сыгранных матчей набрала 55 очков, что позволяет коллективу обосноваться на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата. Это очень важное достижение, так как разрыв от шестого места, не гарантирующего участие в Лиге чемпионов, составляет целых 7 очков. В национальном кубковом турнире «вилланы» также проявили себя достойно – команда обыграла «Тоттенхэм», а затем в 1/16 финала уступила «Ньюкаслу» с результатом 1:3, прервав свой кубковый путь.

Выступление в Лиге Европы добавляет оптимизма болельщикам бирмингемцев – футбольный клуб уже пробился в полуфинал, преодолев такие препятствия, как «Лилль» и «Болонья». В полуфинале лиги европейских чемпионов соперником «Астон Виллы» станет «Ноттингем». Это свидетельствует о том, что подопечные тренера продолжают бороться не только на внутренней арене, но и достойно представляют английский футбол на европейской сцене.

Сандерленд

Команда «Сандерленд», еще недавно считавшаяся аутсайдером и новичком Премьер-лиги, приятно удивляет своих болельщиков. После 32 туров «черные кошки» имеют в своем активе 46 очков и располагаются на одиннадцатом месте таблицы. При этом отставание «Сандерленда» от зоны еврокубков минимально – всего 2 очка, что оставляет отличные шансы побороться за попадание в топ-шестерку.

В рамках Кубка Англии «Сандерленд» показал боевой характер, выбив из турнира таких соперников, как «Эвертон» и «Оксфорд Юнайтед». Благодаря этим успехам команда вышла в 1/8 финала, где, однако, неожиданно уступила клубу «Порт Вейл» (1:0), который выступает в первой лиге. Тем не менее выступление в Кубке стало для «черных кошек» ценным опытом и дополнительным стимулом для роста.

Личные встречи

За последние семь лет «Астон Вилла» и «Сандерленд» встречались между собой всего один раз – в первом круге текущего сезона английской Премьер-лиги. Та встреча прошла в напряженной и упорной борьбе, а итоговый счет на табло зафиксировал ничейный результат 1:1. Это говорит о том, что команды приблизительно равны по силам и способны бороться на равных.

Интересные факты

«Астон Вилла» одержала 4 победы и лишь раз сыграла вничью за последние 5 матчей, что говорит о высоком уровне игры и уверенности.

Только в одном из шести последних поединков «Сандерленда» было забито больше 2,5 голов, что свидетельствует о прагматичности команды и ее умении грамотно действовать в защите.

«Сандерленд» проиграл лишь в одном из пяти предыдущих выездных матчей, подтверждая статус неудобного соперника вне родных стен.

С учетом сбалансированной игры обеих команд, а также учитывая особенности их недавних встреч, эксперты отмечают высокую вероятность низовой игры и небольшого количества голов. Можно предположить, что соперники сделают ставку на дисциплину и осторожность, поэтому результативность в предстоящей битве будет невысокой. Прогноз на матч: тотал менее 3 с коэффициентом 1.48.