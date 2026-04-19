Ноттингем – Бернли. Прогноз на матч чемпионата Англии 19 апреля

Дата публикации: 19-04-2026 16:08

В это воскресенье, 19 апреля, на стадионе города Ноттингем состоится важный поединок 33-го тура английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Бернли». Начало встречи по киевскому времени — в 16:00. Матч представляет особый интерес как для болельщиков обеих команд, так и для футбольных аналитиков, поскольку каждый клуб решает свои задачи в чемпионате на финишной прямой сезона.

Ноттингем Форест

В текущем сезоне «лесники» демонстрируют крайне нестабильные результаты, что неудивительно, если учесть постоянную смену тренеров: за последние 9 месяцев руководить командой успели сразу 4 специалиста. Это не могло не сказаться на общем уровне игры, однако команда все еще попадает в число тех, кто будет бороться за сохранение прописки в элите английского футбола. На данный момент после 32 сыгранных туров в активе «Ноттингема» — 33 очка и 16-я строчка в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет всего 3 балла, что требует максимальной концентрации от игроков до самого конца чемпионата. В Кубке Англии «Форест» не сумел пройти далеко, покинув турнир уже на стадии 1/32 финала после драматичной серии пенальти против клуба «Рексхэм».

Зато значительно успешнее складывается европейская кампания команды — в Лиге Европы «Ноттингем Форест» уверенно вышел в полуфинал. По ходу турнира были выбиты такие серьезные соперники, как «Фенербахче», датский «Митьюлланд» и португальский гранд «Порту». В полуфинале английский коллектив ожидает встреча с другой командой из АПЛ — крепкой «Астон Виллой», что является отличным шансом продлить свою удачную серию на международной арене.

Бернли

Что касается «Бернли», то для команды сезон складывается довольно печально. После 32 сыгранных туров у «бордовых» лишь 20 набранных очков, и клуб располагается на 19-й, предпоследней позиции таблички. Вылет из Премьер-лиги становится все более реальным, поскольку отставание от спасительной 17-й позиции уже составляет 12 очков при оставшихся шести турах до конца чемпионата. Подобная ситуация практически не оставляет шансов на спасение, тем более что у команды явно не хватает стабильности, а оборона регулярно дает сбои. В Кубке Англии «Бернли» также не смог удивить болельщиков — поражение на стадии 1/16 финала от клуба из Первой лиги «Мансфилд» (1:2) стало еще одним разочарованием.

Личные встречи

Начиная с 2023 года, соперники пересекались на футбольном поле четырежды. За этот период обе команды смогли одержать по одной победе, еще два поединка завершились ничейным исходом. Такая статистика сулит интригу и в предстоящей встрече.

Интересные факты

«Ноттингем» не проигрывает уже 6 матчей подряд, демонстрируя характер и умение добиваться результата даже в сложных ситуациях.

В то же время «Бернли» не может победить на протяжении 7 встреч кряду — последняя виктория датируется началом весны.

Оборона гостей выглядит крайне уязвимой: 63 пропущенных мяча делают их самой проблемной командой Премьер-лиги по этому показателю.

В гостях в нынешнем сезоне АПЛ «Бернли» смог заработать лишь 9 очков из возможных за 16 поединков — это еще раз подчеркивает их слабость вне родных стен.

С учётом всех текущих раскладов эксперты и букмекеры предполагают, что «Ноттингем Форест» будет фаворитом этого матча. Команда мотивирована сохранить место в Премьер-лиге и находится в хорошей форме, а «Бернли» испытывает серьезные трудности в обороне и атаке. Ожидается, что хозяева поля смогут воспользоваться неуверенной игрой соперника и попытаются набрать три важных очка на своем стадионе.

Прогноз: победа «Ноттингема» с коэффициентом 1.5. Не исключено, что «лесники» смогут порадовать своих болельщиков уверенной победой и еще более упрочить свои шансы на сохранение прописки в элите английского футбола.