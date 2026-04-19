«Зенит» одержал победу над «Динамо» Махачкала в 25-м туре РПЛ

Дата публикации: 19-04-2026 17:19

Завершился матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026, в котором столкнулись махачкалинское «Динамо» и петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске при судействе главного арбитра Инала Танашева. По итогам игры гости одержали победу с минимальным счётом 1:0.

На 70-й минуте форвард «Зенита» Александр Соболев не сумел реализовать пенальти, однако уже через восемь минут произошёл ключевой момент – полузащитник «Динамо» Никита Глушков случайно отправил мяч в свои ворота, что и определило итог матча.

После проведения 25 туров сезона «Динамо» набрало 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. Санкт-Петербургский клуб с 55 баллами уверенно лидирует, но конкуренцию ему составляет «Краснодар», имеющий 53 очка и одну игру в запасе.

Напомним, что в прошлом туре команда под руководством Вадима Евсеева сыграла вничью 1:1 с «Локомотивом», а коллектив Сергея Семака также завершил встречу с «Краснодаром» результатом 1:1. Эти результаты ещё сильнее накаляют борьбу за первое место в чемпионате.

Матч оставил много эмоций как для игроков, так и для болельщиков – несмотря на упущенный пенальти Соболева, «Зенит» сумел сохранить преимущество и продолжить успешное выступление в сезоне. Для «Динамо» этот поединок стал серьёзным испытанием, подчеркнув необходимость усиления игры в обороне и атакующих действиях. Следующие встречи обещают быть не менее напряжёнными и интересными для поклонников российского футбола.