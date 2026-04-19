«Милан» одержал минимальную победу над «Вероной» в 33-м туре Серии А

Дата публикации: 19-04-2026 21:07

Завершился поединок 33-го тура итальянской Серии А сезона 2025/2026, в котором встречались «Верона» и «Милан». Матч проходил на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне, а главным судьёй выступил Даниэле Киффи. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в игре забил полузащитник «Милана» Адриен Рабьо. Он поразил ворота соперников на 41-й минуте, за несколько минут до окончания первого тайма, принесший победу своей команде.

После этого матча клуб «Верона» занимает 19-е, предпоследнее место в турнирной таблице Серии А, имея в активе всего 18 очков по итогам 33 сыгранных матчей. Тем временем «Милан» с 66 очками уверенно держится на второй позиции в чемпионате. Лидером лиги остаётся «Интер», который набрал 78 очков и продолжает борьбу за чемпионство.

Подопечные главного тренера «Милана» продолжают показывать стабильную игру, что особенно важно на финишной прямой сезона, где каждая победа приближает их к заветной цели - титулу чемпиона Италии. В свою очередь «Верона» нуждается в срочных изменениях и улучшениях, чтобы избежать прямого вылета и сохранить место в элите итальянского футбола.