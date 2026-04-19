«Астон Вилла» одержала победу над «Сандерлендом» в поединке 33-го тура АПЛ

Дата публикации: 19-04-2026 21:08

Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 между командами «Астон Вилла» и «Сандерленд». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась со счётом 4:3 в пользу «вилланов». Главным судьёй встречи выступил Сэмюэл Барротт.

Игра началась с быстрого гола Олли Уоткинса на 2-й минуте, который вывел хозяев вперёд. Однако гости не заставили себя долго ждать — Кристофер Ригг отыграл один мяч на 9-й минуте. На 36-й минуте Уоткинс оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. В дополнительное время первого тайма, на 46-й минуте, Морган Роджерс забил третий мяч «Астон Виллы». Во втором тайме Трай Хам сократил отставание «чёрных котов» на 86-й минуте, но почти сразу Вильсон Изидор сравнял счёт — на 87-й минуте. Судьбу матча решила третья добавленная минута, когда Тэмми Абрахам принёс «Вилле» победу своим точным ударом.

После этой непростой и захватывающей встречи «Астон Вилла» с 58 очками занимает 4-е место в турнирной таблице, а «Сандерленд» с 46 очками — 11-е.

В следующем туре, который пройдёт 24 и 25 апреля, «вилланы» отправятся в гости к «Фулхэму», а «чёрные коты» примут на своём поле «Ноттингем Форест».