«Монако» и «Осер» сыграли вничью в матче Лиги 1

Дата публикации: 19-04-2026 21:10

Матч 30-го тура французской Лиги 1 между командами «Монако» и «Осер» завершился ничьей. Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако, главным судьёй выступил Томас Леонар. Итоговый счёт встречи — 2:2.

Открыть счёт удалось гостям на 11-й минуте, когда полузащитник «Осера» Кевин Дануа удачно реализовал момент. В дальнейшем на 33-й минуте нападающий Лассин Синайоко удвоил преимущество своей команды. Однако хозяева не сдались: на 56-й минуте Ансу Фати сократил разрыв в счёте, а спустя три минуты полузащитник «Монако» Фоларин Балогун успешно реализовал пенальти, благодаря чему счёт сравнялся. Российский хавбек «Монако» Александр Головин появился на поле только на 78-й минуте и не смог повлиять на ход встречи результативными действиями.

По итогам 30 сыгранных туров «Монако» имеет в активе 50 очков, что позволяет занимать 7-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Осер» располагается на 16-й позиции с 25 очками.

В следующем туре 25 апреля «Монако» отправится в гости к «Тулузе», а «Осер» сыграет домашний матч против «Лиона» в тот же день. Ожидается, что обе команды постараются показать хорошую игру и улучшить свои позиции в чемпионате.