«Ноттингем Форест» одержал победу над «Бёрнли» в 33-м туре АПЛ

Дата публикации: 19-04-2026 21:15

Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 между командами «Ноттингем Форест» и «Бёрнли». Встреча проходила на стадионе Сити Граунд в Ноттингеме и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1. Главным судьёй матча выступил Томас Кирк.

На первых минутах встречи счет открыли гости — Зиан Флемминг забил на 45+2-й минуте, выведя «Бёрнли» вперёд перед перерывом. Однако во втором тайме «лесники» продемонстрировали мощное возвращение. Морган Гиббс-Уайт сумел сравнять счёт на 62-й минуте, а затем оформил дубль уже на 69-й минуте. Его выдающаяся игра продолжилась, и на 77-й минуте он завершил хет-трик, обеспечив своему клубу уверенное преимущество. В добавленное время, на 90+8-й минуте, Игор Жезус поставил точку в матче, забив четвёртый гол команды из Ноттингема.

После этой победы «Ноттингем Форест» с 36 очками поднялся на 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В то же время «Бёрнли», имея 20 очков, удерживается на 19-й строчке, продолжая борьбу за сохранение места в высшем дивизионе.

Следующий тур преподнесёт новые вызовы обеим командам. 24 апреля «Ноттингем Форест» отправится в гостевой матч против «Сандерленда», а «Бёрнли» 22 апреля примет на своём поле лидера чемпионата — «Манчестер Сити». Всем поклонникам футбола стоит ожидать захватывающих поединков, которые определят расклад сил в борьбе за сохранение и улучшение позиций в турнирной таблице.