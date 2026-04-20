«АЗ Алкмар» одержал убедительную победу над «НЕК Неймеген» в финале Кубка Нидерландов

Дата публикации: 20-04-2026 00:21

Завершился финальный поединок Кубка Нидерландов сезона 2025/2026, в котором встретились команды «АЗ Алкмар» и «НЕК Неймеген». Матч проходил на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. За ходом события следил главный арбитр Данни Маккели. По итогам игры сильнее оказались футболисты из Алкмара, одержав победу с убедительным счётом 5:1.

Открытие счёта произошло на 32-й минуте, когда защитник «АЗ Алкмар» Мес де Вит поразил ворота соперника. Во второй половине встречи, на 67-й минуте, полузащитник Свен Мейнанс удвоил преимущество своей команды. Спустя всего шесть минут хавбек Пер Копмейнерс сделал результат разгромным для «НЕК Неймеген». Несмотря на это, на 78-й минуте Коки Огава смог сократить отставание, забив гол в ворота «АЗ Алкмар». Однако последние минуты матча остались за хозяевами поля: на 90+1-й минуте полузащитник Кес Смит и на 90+5-й минуте нападающий Трой Пэрротт довели счёт до окончательных 5:1.

В полуфинальных матчах «АЗ Алкмар» одержал победу над «Телстар» со счётом 2:1, а «НЕК Неймеген» прошёл дальше, обыграв «ПСВ» с результатом 3:2. Эта победа принесла «АЗ Алкмар» долгожданный кубок и укрепила их позиции в голландском футболе.