«Спартак» уверенно одолел «Ахмат» в поединке 25-го тура РПЛ

Дата публикации: 19-04-2026 21:19

Завершился матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026, в котором встретились московский «Спартак» и грозненский «Ахмат». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, а главным арбитром был назначен Рафаэль Шафеев из Волгограда. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты хозяев поля.

Открыть счёт в матче удалось полузащитнику «Спартака» Эсекьелю Барко на 21-й минуте. Через семь минут вингер «красно-белых» Маркиньос удвоил преимущество своей команды. На 40-й минуте полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш увеличил разрыв в счёте до трёх мячей. Гости немедленно ответили голом: на 41-й минуте форвард «Ахмата» Максим Самородов сократил отставание. Впрочем, ещё два гола «Спартака» — от Манфреда Угальде на 58-й минуте и Пабло Солари на 80-й минуте — были отменены судьями из-за офсайда. Итоговый результат встречи остался 3:1 в пользу московской команды.

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 25 проведённых матчах. «Ахмат» располагается на девятой позиции, имея в активе 31 очко.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо сыграет дома с «Краснодаром» 23 апреля, а «Ахмат» под руководством Станислава Черчесова в тот же день встретится на своём поле с «Балтикой».

Матч оставил яркое впечатление благодаря активной игре обеих команд и напряжённой борьбе на поле. Несмотря на отменённые голы «Спартака», футболисты хозяев продемонстрировали уверенную игру и заслуженно одержали победу. Такая победа важна для поддержания высоких позиций в чемпионате и сохранения надежд на квалификацию в еврокубки. «Ахмат» же постарается в ближайших встречах улучшить результаты, чтобы подняться в турнирной таблице.