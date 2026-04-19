«Бавария» выиграла чемпионат Германии, переиграв «Штутгарт» в 30-м туре Бундеслиги

Дата публикации: 19-04-2026 21:21

Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2025/2026, в котором встретились команды «Бавария» и «Штутгарт». Победу со счетом 4:2 одержала мюнхенская команда. Игра прошла на стадионе «Арена Мюнхен», главным арбитром встречи выступил Сёрен Шторкс.

На 21-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Криса Фюриха, но уже на 31-й минуте Рафаэл Геррейру сравнял счет. Через две минуты Николас Джексон вновь вывел «Баварию» вперед, а затем Альфонсо Дэвис на 37-й минуте забил третий мяч мюнхенцев. Во втором тайме, на 52-й минуте, Гарри Кейн увеличил преимущество хозяев поля до четырех голов. В концовке встречи, на 88-й минуте, Чема Андрес забил второй гол «Штутгарта», установив окончательный счет 4:2.

После этой победы «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. Команда занимает первое место в турнирной таблице с 79 очками, тогда как «Штутгарт» располагается на четвертой позиции с 56 очками. «Бавария» завоевала титул чемпиона Германии в 35-й раз в своей истории, укрепляя свое доминирование в национальном футболе.

В ближайших матчах 25 апреля мюнхенцы проведут выездную игру против «Майнца», а «Штутгарт» 26 апреля примет команду «Вердер». Обе встречи обещают быть интересными и важными для дальнейшего распределения позиций в турнирной таблице.