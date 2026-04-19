«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном», вырвав три очка в финальные минуты 33-го тура АПЛ

Дата публикации: 19-04-2026 21:17

Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026, в котором встретились команды «Эвертон» и «Ливерпуль». Победу с конечным счётом 2:1 одержали мерсисайдцы. Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. Главным судьёй матча выступил Крис Кавана.

Гости смогли открыть счёт на 29-й минуте благодаря голу Мохамеда Салаха. Однако «Эвертон» не сдался и уже на 54-й минуте ответил точным ударом от Бету, сравнявшим счёт. Судьба встречи решилась только в добавленное время — на 90+10-й минуте Вирджил ван Дейк забил победный гол в ворота «ирисок».

После этого матча «Эвертон» с 47 очками занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а «Ливерпуль» с 55 очками поднялся на пятую позицию, продолжая борьбу за места в еврокубках.

В следующем туре «Эвертон» 25 апреля проведёт выездной матч с «Вест Хэм Юнайтед», а в тот же день «красные» примут на домашнем поле «Кристал Пэлас». Оба клуба настроены на победу, чтобы укрепить свои позиции в таблице и сохранить шансы на успешное завершение сезона.