«Краснодар» разошёлся миром с «Балтикой» и потерял лидерство в таблице РПЛ

Дата публикации: 20-04-2026 00:23

Завершился матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026, в котором встретились команды «Краснодар» и «Балтика». Поединок проходил на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников. Игра завершилась вничью – 2:2.

Открыли счёт гости: на 43-й минуте защитник Мингиян Бевеев забил первый гол встречи. Во втором тайме хозяева сравняли счет благодаря нападению Хуана Боселли, который поразил ворота на 59-й минуте. Однако уже через семь минут, на 66-й, полузащитник «Балтики» Максим Петров воспользовался ошибкой в действиях вратаря Витора Тормены и вновь вывел гостей вперёд. Итоговый счёт был установлен практически в добавленное время: на 90+2-й минуте защитник «Краснодара» Жубал забил ответный мяч, обеспечив своей команде ничью.

По итогам 25 проведённых туров чёрно-зелёные набрали 54 очка и держатся на второй строчке турнирной таблицы. Лидирует «Зенит», имеющий преимущество в одно очко – 55 баллов. Калининградский клуб «Балтика» располагается на четвёртой позиции с 45 очками.

Стоит отметить, что матч получился весьма динамичным и напряжённым. Обе команды демонстрировали атакующую игру и показывали высокий уровень борьбы, что сделало встречу зрелищной. Несмотря на то, что «Краснодар» упустил возможность возглавить турнирную таблицу, команда сохраняет шансы на плей-офф и борьбу за высокие места в чемпионате. «Балтика» же продолжает демонстрировать стабильный результат и готовится к предстоящим встречам с другими соперниками российской Премьер-Лиги.