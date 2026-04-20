Микель Артета высказался после поражения «Арсенала» от «Манчестер Сити»

Дата публикации: 20-04-2026 00:24

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился своими впечатлениями после матча 33-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (1:2).

«Самое большое разочарование заключается в том, что мы провели поединок на высоком уровне. У соперника было всего несколько редких моментов, а мы создавали наиболее опасные атаки, но, к сожалению, не смогли реализовать свои шансы. Несколько факторов сыграли против нас – особенно неприятно было попасть в штангу, это действительно обидно. Казалось, что игра должна была сложиться в нашу пользу, но сегодня фортуна была не на нашей стороне. Мы упустили важный шанс, что повлияло на итоговый результат. При этом у них есть матч в запасе, у нас – три набранных очка. Но сезон продолжается, и впереди нас ждут новые испытания, потому что это непростая Премьер-лига», – отметил Артета в интервью BBC.

После этой встречи «Манчестер Сити» с 67 очками занимает вторую позицию в таблице высшего дивизиона, тогда как «Арсенал», имеющий в активе 70 очков, сохраняет лидерство в чемпионате Англии. Следует подчеркнуть, что у «горожан» осталась одна игра в запасе, что добавляет интригу в борьбе за титул.

В ближайшем туре «Манчестер Сити» 22 апреля сыграет в гостях с «Бёрнли», а «Арсенал» 25 апреля примет «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле. Обе встречи обещают быть напряжёнными и важными для итогового распределения сил в чемпионате.