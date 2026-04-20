02:55 ()
Свернуть список

«Ювентус» легко переиграл «Болонью» в поединке 33-го тура Серии А

Дата публикации: 20-04-2026 00:26

 Завершился поединок 33-го тура итальянской Серии А сезона 2025/2026 между командами «Ювентус» и «Болонья». Встреча прошла на стадионе «Альянц» в Турине. Главным судьёй матча выступил Маурицио Мариани. В итоге победу одержали хозяева поля с убедительным счётом 2:0.

Открыть счёт в игре удалось нападающему «Ювентуса» Джонатану Дэвиду, который забил первый гол уже на второй минуте матча. Во втором тайме, на 57-й минуте, полузащитник Кефрен Тюрам-Юльен удвоил преимущество туринской команды, обеспечив комфортный результат для своих одноклубников.

Что касается турнирного положения, «Болонья» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 48 очков в 33 проведённых матчах. «Ювентус» находится на четвёртой строке, имея в активе 63 балла, что позволяет команде оставаться в зоне еврокубков и продолжать борьбу за высокие места в лиге.

Социальные комментарии Cackle
Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close