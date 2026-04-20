«Лион» обыграл «ПСЖ» в матче 30-го тура Лиги 1 Франции

Дата публикации: 20-04-2026 00:28

Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором встретились «ПСЖ» и «Лион». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, Франция. Главным арбитром матча был назначен Жером Бризар. Победу одержали гости — команда «Лион» победила со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 7-й минуте — нападающий «Лиона» Эндрик открывал счёт. Затем, на 18-й минуте, форвард Афонсу Морейра увеличил преимущество своей команды, забив второй мяч. В компенсированное время, на 90+4-й минуте, парижский нападающий Хвича Кварацхелия смог сократить отставание и забил гол за «ПСЖ», установив итоговый счёт 1:2. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле все 90 минут и показал надежную игру несмотря на поражение.

После 28 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» имеет в активе 63 очка и занимает первую строчку турнирной таблицы. В свою очередь, «Лион» расположился на третьем месте, имея 54 очка по итогам 30 проведённых игр. Этот матч стал важным этапом в борьбе за высокие позиции в чемпионате и показал, что «Лион» сохраняет конкурентоспособность.

Судя по текущей ситуации, «ПСЖ» продолжает лидировать, однако проблемы в обороне и пропущенные голы могут стать вызовом в предстоящих матчах. «Лион» же подтверждает стремление бороться за место в зоне Лиги чемпионов, демонстрируя грамотную тактику и эффективные атаки. Болельщикам остаётся ждать дальнейших встреч и новых ярких матчей в чемпионате Франции.