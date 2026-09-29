«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета 

Дата публикации: 29-09-2026 23:15

«Манчестер Юнайтед» продолжает искать варианты усиления атакующей линии перед зимним трансферным окном. Одним из кандидатов стал нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета, представители которого уже установили контакт с английским клубом, сообщает TEAMtalk.

Приобретение нового форварда руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает как одну из главных задач на январь. Манкунианцы изучают рынок и оценивают доступные варианты, а кандидатура Матета находится в числе игроков, которые привлекли внимание клуба.

При этом многое будет зависеть от финансовых требований «Кристал Пэлас». Контракт 29-летнего нападающего рассчитан до следующего лета, поэтому январское трансферное окно станет для лондонского клуба последней возможностью получить полноценную компенсацию за уход футболиста.

Именно этот фактор может повлиять на стоимость потенциальной сделки. Если «Кристал Пэлас» не удастся договориться с Матета о новом соглашении, летом форвард сможет покинуть команду бесплатно. Поэтому клубу предстоит решить, насколько выгодным будет продажа игрока уже в январе.

Интерес к французскому нападающему существует не только в Англии. По данным источника, Матета также попал в поле зрения нескольких клубов из Саудовской Аравии.

Для самого футболиста вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» может стать привлекательной возможностью продолжить карьеру на более высоком уровне. Однако сначала манкунианцам предстоит определиться с условиями возможного трансфера и убедить «Кристал Пэлас» отпустить одного из своих нападающих зимой.

Источник: TEAMtalk