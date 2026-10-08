Третий заход на чемпионство: PSG начинает сезон в European Champions League!

Дата публикации: 08-10-2026 16:16

Когда-то для фанатов PSG главным вопросом в European Champions League было: “Когда же клуб наконец выиграет этот турнир?”. Теперь этот вопрос звучит совсем иначе – парижане дважды подряд стали чемпионами Европы и начинают новую кампанию с возможностью войти в еще более редкую категорию команд, которым удалось выиграть турнир три сезона подряд.

То, что раньше казалось неуловимым трофеем, начинает превращаться в устоявшуюся традицию. Престижнейший клубный еврокубок больше не выглядит заветной недостижимой мечтой или поводом для ежегодной драмы. Статус парижан изменился кардинально – PSG начинает уже третий подряд розыгрыш CL в качестве действующего чемпиона.

От горьких уроков прошлого к исторической доминации

Путь PSG к вершине европейского футбола не был быстрым. В течение многих лет клуб искал нужную формулу, экспериментировал со звездными составами и переживал болезненные вылеты на стадиях плей-офф. Впервые парижане добрались до финала в 2020 году, но проиграли Bayern Munich со счетом 0:1.

Переломным моментом стал сезон 2024/2025: тогда парижане заставили замолчать всех скептиков, уверенно прошли соперников в плей-офф и выдали изумительный финал против миланского Inter. Победа со счетом 5:0 стала рекордной за всю историю финалов CL по разнице забитых и пропущенных. Это был не просто первый долгожданный кубок – это было смелое заявление о смене эпох в европейском футболе.

Однако настоящий класс команды проверяется не способностью взлететь на вершину, а умением там удержаться – и сезон 2025/26 показал, что успех парижан не был случайной вспышкой.

Прошедшая еврокубковая кампания превратилась для французов в серьезное испытание, как и подобает чемпиону. На пути к финалу PSG последовательно выбил Monaco, Chelsea, Liverpool и Bayern Munich. Сам финал 30 мая 2026 года подарил болельщикам драматичную развязку. В противостоянии с Arsenal основное и дополнительное время завершилось 1:1, а в нервной серии пенальти удача и хладнокровие оказались на стороне парижан. Результат – the Big Ears Cup был дважды поднят над головами Luis Enrique и его команды.

PSG стал первым французским клубом, сумевшим завоевать кубок CL дважды, и стал второй командой в современной эре турнира, которой удалось успешно защитить этот титул два сезона подряд (до этого такое удавалось сделать только Real Madrid).

Перспективы новой еврокубковой кампании

Матч первого тура CL против Slovan Bratislava продемонстрировал, в какой форме действующий чемпион подходит к новому циклу. На Parc des Princes парижане выиграли 6:1, благодаря хет-трику Torres, дублю Dembele и голу Fabian Ruiz.

Разгром словацкого клуба – лишь приятный пролог к большому старту всего сезона: жеребьевка группового этапа подарила французскому гранду встречи с Man City, Barcelona, Aston Villa, Roma, Como 1907.

Несмотря на феерическое начало в еврокубках, стартовые туры внутреннего чемпионата выдались для PSG далеко не столь безупречными. Потери очков и во французском чемпионате намекают, что удержать баланс между домашними турнирами и международной ареной в этом году будет сложнее, чем прежде. Для этого летом клуб оформил точечные усиления состава: пришли Ferran Torres (€48,5 млн), Maghnes Akliouche (€50 млн), Mika Godts (€45 млн), а левый фланг защиты пополнил Lucas Digne (€7 млн).

До рекорда остался один финал

В European Champions League PSG начинает сезон с совершенно другим статусом, чем несколько лет назад. Первый трофей снял главный вопрос вокруг клуба, второй подтвердил, что тот успех не был случайностью. Теперь перед PSG стоит следующая планка – попытаться сделать еще один шаг и стать второй командой в современной истории турнира, которой удалось выиграть CL три сезона подряд. Получится ли это сделать у французского гегемона? Остается только следить.

1xBet продолжает поддерживать PSG в статусе официального партнера клуба. Сотрудничество бренда с парижанами началось в 2022-2023 году и сегодня остается частью международной партнерской стратегии бренда.