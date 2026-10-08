Экс-редактор France Football Ферре вспомнил конфликт с Роналду из-за слов о «Золотом мяче» 

Паскаль Ферре вспомнил историю, которая несколько лет назад привела к публичному конфликту с Криштиану Роналду. Бывший главный редактор France Football признался, что его слова о португальце вызвали неожиданно жёсткую реакцию самого футболиста.

Инцидент произошёл в 2021 году. В интервью The New York Times Ферре заявил, что одной из главных целей Роналду было превзойти Лионеля Месси по количеству выигранных «Золотых мячей».

Португалец не оставил это утверждение без ответа. Роналду назвал слова журналиста ложью и подчеркнул, что его мотивация связана с завоеванием трофеев, а не с личным соперничеством с Месси.

Спустя несколько лет Ферре признал, что мог поступить иначе и вовсе не выносить эту тему на публику. При этом бывший руководитель France Football отметил, что никогда не сомневался в амбициозности и соревновательном характере Роналду.

По словам Ферре, лично футболист с ним ситуацию не обсуждал. Вместо этого Роналду ответил на публикацию через социальные сети, где его слова увидели миллионы подписчиков португальца.

«Перед миллионами его подписчиков я выглядел как лжец. Но ничего страшного, в конце концов», — рассказал Ферре, которого цитирует Marca.

Сейчас имя Роналду вновь оказалось в центре внимания из-за ситуации в сборной Португалии. Нападающий покинул расположение национальной команды 30 сентября. Разногласия между футболистом и Жезушем возникли после матча Лиги наций с Норвегией, завершившегося победой португальцев со счётом 2:1.

В той встрече Роналду впервые за 18 лет полностью провёл официальный матч сборной на скамейке запасных.