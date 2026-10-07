Анатолий Трубин подвёл итоги сбора сборной Украины в Лиге наций
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин поделился впечатлениями после завершения очередного сбора национальной команды. Голкипер отметил большое количество работы и подчеркнул важность взаимного доверия внутри коллектива.
«Еще один сбор вместе с командой. Много работы, концентрации и времени, проведенного с командой. Здесь важны доверие друг к другу и готовность в любой момент. Рад быть здесь и представлять Украину. Спасибо болельщикам за поддержку. До встречи», — написал Трубин.
В сентябре и октябре 2026 года украинская команда провела четыре встречи в дивизионе В Лиги наций. По итогам этих матчей сборная одержала одну победу и один раз сыграла вничью.
Трубин получил игровое время в двух встречах. Голкипер вышел на поле в матчах против Грузии и Венгрии. Первая игра завершилась без забитых мячей — 0:0, а во второй украинцы уступили со счётом 1:2.
После завершения сбора Трубин поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что для футболистов национальной команды особенно важны готовность в любой момент выйти на поле и доверие между партнёрами.
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