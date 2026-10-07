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Анатолий Трубин подвёл итоги сбора сборной Украины в Лиге наций

Дата публикации: 07-10-2026 23:25

Анатолий Трубин подвёл итоги сбора сборной Украины в Лиге наций 

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин поделился впечатлениями после завершения очередного сбора национальной команды. Голкипер отметил большое количество работы и подчеркнул важность взаимного доверия внутри коллектива.

«Еще один сбор вместе с командой. Много работы, концентрации и времени, проведенного с командой. Здесь важны доверие друг к другу и готовность в любой момент. Рад быть здесь и представлять Украину. Спасибо болельщикам за поддержку. До встречи», — написал Трубин.

В сентябре и октябре 2026 года украинская команда провела четыре встречи в дивизионе В Лиги наций. По итогам этих матчей сборная одержала одну победу и один раз сыграла вничью.

Трубин получил игровое время в двух встречах. Голкипер вышел на поле в матчах против Грузии и Венгрии. Первая игра завершилась без забитых мячей — 0:0, а во второй украинцы уступили со счётом 1:2.

После завершения сбора Трубин поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что для футболистов национальной команды особенно важны готовность в любой момент выйти на поле и доверие между партнёрами.

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