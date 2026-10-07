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Албания - Сан-Марино 6 октября обзор матча

Дата публикации: 07-10-2026

Албания - Сан-Марино

События матча Албания - Сан-Марино
11'
Кристьян Асллани (1 - 0)
38'
Филиппо Фаббри
46'
Анис Мемети / Эрнест Мучи
51'
Микеле Чеволи
56'
Мирто Узуни / Арбер Ходжа
58'
Самуэль Панкотти / Фаусто Марино Саличиони
58'
Лоренцо Лаццари / Кристиан Мелони
59'
Джакомо Бенвенути / Микеле Чеволи
64'
Марко Пазолини / Данте Росси
66'
Лоренцо Лаццари (1 - 1)
71'
Мирлинд Даку / Юльян Шеху
71'
Ильбер Рамадани / Марио Митай
76'
Симоне Джоконди
84'
Николас Джакопетти
86'
Джулио Мария Бульи / Лоренцо Капиккьони
90'
Ардиан Исмайли
90'
Кристьян Асллани (2 - 1)Пенальти
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