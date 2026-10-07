Албания - Сан-Марино 6 октября обзор матча
Дата публикации: 07-10-2026
События матча Албания - Сан-Марино
11'
⚽
Кристьян Асллани (1 - 0)
38'
Филиппо Фаббри
46'
⇄
Анис Мемети / Эрнест Мучи
51'
Микеле Чеволи
56'
⇄
Мирто Узуни / Арбер Ходжа
58'
⇄
Самуэль Панкотти / Фаусто Марино Саличиони
58'
⇄
Лоренцо Лаццари / Кристиан Мелони
59'
⇄
Джакомо Бенвенути / Микеле Чеволи
64'
⇄
Марко Пазолини / Данте Росси
66'
⚽
Лоренцо Лаццари (1 - 1)
71'
⇄
Мирлинд Даку / Юльян Шеху
71'
⇄
Ильбер Рамадани / Марио Митай
76'
Симоне Джоконди
84'
Николас Джакопетти
86'
⇄
Джулио Мария Бульи / Лоренцо Капиккьони
90'
Ардиан Исмайли
90'
⚽
Кристьян Асллани (2 - 1)Пенальти
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