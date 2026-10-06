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Казахстан - Фарерские острова 6 октября обзор матча

Дата публикации: 06-10-2026

Казахстан - Фарерские острова

События матча Казахстан - Фарерские острова
22'
Петур Кнудсен (0 - 1)
38'
Максим Самородов
46'
Ян Вороговский / Станислав Басманов
46'
Артур Шушеначев / Рамазан Каримов
52'
Мартин Агнарссон
52'
Хейни Ватнсдаль
53'
Сэмюэл Йохансен Чуквуди / Хейни Ватнсдаль
63'
Геза Давид Тури (0 - 2)
65'
Мартин АгнарссонВторая желтая — удаление
68'
Сергей Малый (1 - 2)
69'
Вильормур Давидсен / Петур Кнудсен
73'
Жасулан Амир / Наурызбек Жагоров
73'
Исмаил Бекболат / Георгий Жуков
76'
Нуралы Алип (2 - 2)
82'
Маттиас Хеллисдаль / Ханус Серенсен
82'
Поуль Каллсберг / Аки Самуэльсен
85'
Сергей МалыйПрямое удаление
87'
Елхан Астанов / Бауыржан Исламхан
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