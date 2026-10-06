Казахстан - Фарерские острова 6 октября обзор матча
Дата публикации: 06-10-2026
События матча Казахстан - Фарерские острова
22'
⚽
Петур Кнудсен (0 - 1)
38'
Максим Самородов
46'
⇄
Ян Вороговский / Станислав Басманов
46'
⇄
Артур Шушеначев / Рамазан Каримов
52'
Мартин Агнарссон
52'
Хейни Ватнсдаль
53'
⇄
Сэмюэл Йохансен Чуквуди / Хейни Ватнсдаль
63'
⚽
Геза Давид Тури (0 - 2)
65'
Мартин АгнарссонВторая желтая — удаление
68'
⚽
Сергей Малый (1 - 2)
69'
⇄
Вильормур Давидсен / Петур Кнудсен
73'
⇄
Жасулан Амир / Наурызбек Жагоров
73'
⇄
Исмаил Бекболат / Георгий Жуков
76'
⚽
Нуралы Алип (2 - 2)
82'
⇄
Маттиас Хеллисдаль / Ханус Серенсен
82'
⇄
Поуль Каллсберг / Аки Самуэльсен
85'
Сергей МалыйПрямое удаление
87'
⇄
Елхан Астанов / Бауыржан Исламхан
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