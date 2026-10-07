Эстония - Исландия 6 октября обзор матча
Дата публикации: 07-10-2026
События матча Эстония - Исландия
25'
Даниэль Гретарссон
61'
⇄
Микаэль Шёнинг-Ларсен / Джозеф Салисте
61'
⇄
Карел Мустмаа / Маттиас Мяннилаан
61'
⇄
Маттиас Кяйт / Кевор Палуметс
67'
⇄
Логи Томассон / Хердур Магнуссон
67'
⇄
Бриньольфур Дарри Виллумссон / Гильфи Сигурдссон
68'
⇄
Максимилиан Скворцов / Патрик Кристал
84'
Микаэль Шёнинг-Ларсен
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