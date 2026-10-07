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Эстония - Исландия 6 октября обзор матча

Дата публикации: 07-10-2026

Эстония - Исландия

События матча Эстония - Исландия
25'
Даниэль Гретарссон
61'
Микаэль Шёнинг-Ларсен / Джозеф Салисте
61'
Карел Мустмаа / Маттиас Мяннилаан
61'
Маттиас Кяйт / Кевор Палуметс
67'
Логи Томассон / Хердур Магнуссон
67'
Бриньольфур Дарри Виллумссон / Гильфи Сигурдссон
68'
Максимилиан Скворцов / Патрик Кристал
84'
Микаэль Шёнинг-Ларсен
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