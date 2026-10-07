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Англия - Чехия 6 октября обзор матча

Дата публикации: 07-10-2026

Англия - Чехия

События матча Англия - Чехия
27'
Владимир Цоуфал (1 - 0)Автогол
40'
Гарри Кейн (2 - 0)
46'
Матей Радоста / Ондржей Лингр
53'
Майлз Льюис-Скелли
54'
Михал Садилек
57'
Гарри Кейн (3 - 0)
58'
Адам Гложек / Лукаш Амброс
63'
Джаррад Брантуэйт / Марк Гехи
63'
Джеймс Гарнер / Эллиот Андерсон
67'
Мартин Витик
68'
Ондржей Змрзлы / Иржи Слама
68'
Роман Мацек / Михал Садилек
72'
Морган Гиббс-Уайт / Льюис Холл
73'
Рио Нгумоха / Джуд Беллингем
82'
Доминик Калверт-Льюин / Гарри Кейн
84'
Ондржей Кржфалуши / Владимир Цоуфал
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