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Молдова - Словакия 6 октября обзор матча

Дата публикации: 07-10-2026

Молдова - Словакия

События матча Молдавия - Словакия
8'
Давид Стрелец (0 - 1)
22'
Вадим Рацэ
44'
Томаш Суслов (0 - 2)
58'
Даниэль Думбравану / Вадим Рацэ
58'
Кристиан Дрос / Михаил Герасименков
60'
Давид Ганцко (0 - 3)
65'
Виктор Стина / Ники Клещенко
66'
Михаил Штефан / Владислав Бабогло
67'
Томаш Риго / Ондрей Дуда
67'
Лео Зауэр / Иван Шранц
75'
Лукаш Гараслин (0 - 4)
76'
Никита Моцпан / Иоан-Калин Ревенко
81'
Эрик Прекоп / Давид Стрелец
82'
Любомир Шатка / Адам Оберт
82'
Петер Покорны / Томаш Суслов
90'
Юрие Иову
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