Молдова - Словакия 6 октября обзор матча
Дата публикации: 07-10-2026
События матча Молдавия - Словакия
8'
⚽
Давид Стрелец (0 - 1)
22'
Вадим Рацэ
44'
⚽
Томаш Суслов (0 - 2)
58'
⇄
Даниэль Думбравану / Вадим Рацэ
58'
⇄
Кристиан Дрос / Михаил Герасименков
60'
⚽
Давид Ганцко (0 - 3)
65'
⇄
Виктор Стина / Ники Клещенко
66'
⇄
Михаил Штефан / Владислав Бабогло
67'
⇄
Томаш Риго / Ондрей Дуда
67'
⇄
Лео Зауэр / Иван Шранц
75'
⚽
Лукаш Гараслин (0 - 4)
76'
⇄
Никита Моцпан / Иоан-Калин Ревенко
81'
⇄
Эрик Прекоп / Давид Стрелец
82'
⇄
Любомир Шатка / Адам Оберт
82'
⇄
Петер Покорны / Томаш Суслов
90'
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