Стало известно о многолетнем расследовании в отношении «Манчестер Сити» 

«Манчестер Сити» на протяжении нескольких лет находился в поле зрения налоговых органов Великобритании. Financial Times сообщает, что соответствующее расследование было начато ещё в 2018 году и касалось финансовых схем английского клуба.

Проверка должна была установить, использовал ли «Манчестер Сити» сложные механизмы для сокращения налоговых выплат. Поводом для действий британских налоговиков стала публикация немецкого издания Der Spiegel, которое обнародовало внутреннюю переписку клуба.

При этом расследование не было связано с подозрениями в умышленном мошенничестве. Британская налоговая служба так и не объявила о его официальном завершении, однако за всё время проверки никаких мер в отношении «Манчестер Сити» принято не было.

Представители налоговых органов отказались раскрывать подробности, сославшись на правила конфиденциальности, касающиеся информации о налогоплательщиках. В самом клубе также не стали отвечать на запросы журналистов.

На фоне этой истории «Сити» продолжает разбирательство по другому делу. Независимая комиссия признала клуб виновным в 114 нарушениях финансового регламента АПЛ, которые относятся к периоду с 2009 по 2018 год.

Окончательные санкции по этому делу пока не определены. «Манчестер Сити» обжаловал решение комиссии и продолжает настаивать на своей невиновности.

В случае применения наиболее серьёзных мер клубу может грозить лишение нескольких чемпионских титулов, а также исключение из английской Премьер-лиги.