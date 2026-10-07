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Швейцария - Северная Македония 6 октября обзор матча

Дата публикации: 07-10-2026

Швейцария - Северная Македония

События матча Швейцария - Северная Македония
37'
Агон Елези
43'
Фабиан Ридер (1 - 0)
46'
Йохан Манзамби / Джибриль Соу
46'
Ардон Яшари / Венсан Сьерро
59'
Азер Омерагич / Эльмин Растодер
59'
Матей Гаштаров / Люпче Дориев
70'
Уинсли Ботели Моканго / Зеки Амдуни
70'
Закари Атекаме / Рикардо Родригес
70'
Тихомир Костадинов / Агон Елези
73'
Йохан Манзамби (2 - 0)
81'
Дан Ндойе (3 - 0)
82'
Лука Станковски / Энис Барди
82'
Боян Миовски / Димитар Митровски
86'
Алвин Санчес / Дан Ндойе
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