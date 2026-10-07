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Люксембург - Болгария 6 октября обзор матча

Дата публикации: 07-10-2026

Люксембург - Болгария

События матча Люксембург - Болгария
19'
Кристиян Балов (0 - 1)
31'
Георги Русев
34'
Атанас Илиев (0 - 2)
41'
Стефан Велков
46'
Тьягу Перейра Кардозу / Антони Морис
46'
Айман Дардари / Джейсон Видейра Перейра
46'
Матиас Олесен / Энцо Дуарте
50'
Петко Панайотов / Георги Русев
51'
Йони Стоянов
66'
Станислав Иванов / Кристиян Балов
66'
Владимир Николов / Атанас Илиев
67'
Тимоте Рупил / Томаш де Соуза Морейра
78'
Себастьен Тилль / Эрик Вейга
81'
Дирк Карлсон
83'
Кристиан Димитров / Мартин Минчев
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