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Франция - Бельгия 5 октября обзор матча

Дата публикации: 06-10-2026

Франция - Бельгия

События матча Франция - Бельгия
-5'
Mark van Bommel
35'
Доди Лукебакио (0 - 1)
57'
Ромео Лавия
60'
Майкл Олисе / Усман Дембеле
60'
Раян Шерки / Магнес Аклиуш
61'
Лукас Да Кунья / Ману Коне
69'
Максанс Лакруа
70'
Мика Годтс / Доди Лукебакио
70'
Шарль Де Кетеларе / Ромелу Лукаку
72'
Дезире Дуэ / Брэдли Баркола
75'
Хоакин Сейс
77'
Дезире Дуэ (1 - 1)
81'
Раян Шерки (2 - 1)
87'
Мандела Кейта / Ромео Лавия
87'
Лоис Опенда / Диего Морейра
87'
Леандро Троссар / Ханс Ванакен
88'
Адриен Рабьо / Эдуарду Камавинга
88'
Майкл Олисе (3 - 1)
90'
Майкл Олисе (4 - 1)
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