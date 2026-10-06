Франция - Бельгия 5 октября обзор матча
Дата публикации: 06-10-2026
События матча Франция - Бельгия
-5'
Mark van Bommel
35'
⚽
Доди Лукебакио (0 - 1)
57'
Ромео Лавия
60'
⇄
Майкл Олисе / Усман Дембеле
60'
⇄
Раян Шерки / Магнес Аклиуш
61'
⇄
Лукас Да Кунья / Ману Коне
69'
Максанс Лакруа
70'
⇄
Мика Годтс / Доди Лукебакио
70'
⇄
Шарль Де Кетеларе / Ромелу Лукаку
72'
⇄
Дезире Дуэ / Брэдли Баркола
75'
Хоакин Сейс
77'
⚽
Дезире Дуэ (1 - 1)
81'
⚽
Раян Шерки (2 - 1)
87'
⇄
Мандела Кейта / Ромео Лавия
87'
⇄
Лоис Опенда / Диего Морейра
87'
⇄
Леандро Троссар / Ханс Ванакен
88'
⇄
Адриен Рабьо / Эдуарду Камавинга
88'
⚽
Майкл Олисе (3 - 1)
90'
⚽
Майкл Олисе (4 - 1)
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