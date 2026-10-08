Олисе может стать главной трансферной целью «Ливерпуля» следующим летом 

«Ливерпуль» продолжает следить за будущим Майкла Олисе в «Баварии». Английский клуб готов перейти к активным действиям, если получит основания полагать, что французский вингер может покинуть Мюнхен следующим летом. Об этом сообщает Football Insider.

Олисе привлёк внимание сразу нескольких европейских грандов. Помимо «Ливерпуля», за развитием ситуации вокруг 24-летнего футболиста наблюдает мадридский «Реал». Особый интерес клубов вызывает положение игрока по новому контракту с немецкой командой.

«Бавария» рассчитывает сохранить француза на долгосрочной основе и хочет продлить действующее соглашение до 2032 года. Однако переговорный процесс пока не завершён.

Главным спорным вопросом остаётся пункт об отступных. Олисе хочет, чтобы такая возможность была прописана в новом контракте. Предполагается, что речь может идти о фиксированной сумме около €200 млн.

Именно наличие этого пункта способно в дальнейшем определить судьбу футболиста. Если стороны договорятся о соответствующем условии, «Ливерпуль» и «Реал» продолжат внимательно следить за ситуацией и смогут рассмотреть возможность трансфера.

Пока «Бавария» заинтересована в том, чтобы сохранить Олисе в своей команде на максимально длительный срок, а сам игрок настаивает на сохранении возможности самостоятельно определять дальнейшее направление карьеры.