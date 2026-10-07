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Россия - Нигерия 6 октября обзор матча

Дата публикации: 07-10-2026

Россия - Нигерия

События матча Россия - Нигерия
10'
Келечи Ихеаначо (0 - 1)
30'
Лечи Садулаев (1 - 1)
37'
Иван Обляков
43'
Лечи Садулаев
45'
Матвей Кисляк (2 - 1)
46'
Акор Адамс / Стивен Фумен Майкл
46'
Абдуллахи Омар / Келечи Ихеаначо
54'
Алексей Миранчук (3 - 1)
60'
Константин Тюкавин / Александр Соболев
60'
Кирилл Глебов / Лечи Садулаев
60'
Максим Глушенков / Алексей Миранчук
70'
Осаянде Питер Эдокполор / Адереми Адеойе
70'
Умар Абубакар / Мозес Саймон
78'
Осаянде Питер Эдокполор (3 - 2)
79'
Мингиян Бевеев / Виктор Мелёхин
81'
Чибузо Нвоко
83'
Винс Осуджи / Чибузо Нвоко
88'
Данил Пруцев / Иван Обляков
90'
Акор Адамс (3 - 3)
90'
Абдуллахи Омар
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