Шотландия - Словения 6 октября обзор матча
Дата публикации: 07-10-2026
События матча Шотландия - Словения
30'
Эрик Янжа
31'
⚽
Райан Кристи (1 - 0)
44'
Джон Макгинн
54'
Давид Зец
56'
⚽
Альоша Матко (1 - 1)
66'
⇄
Кирон Боуи / Оли Макберни
66'
⇄
Аарон Хики / Стивен Уэлш
68'
Луис Бинкс
71'
⚽
Даниел Штурм (1 - 2)
72'
⇄
Джош Макпейк / Райан Кристи
73'
⇄
Финдли Кертис / Бен Доук
79'
⇄
Жан Целар / Жан Випотник
85'
Марк Забуковник
87'
⇄
Робби Ур / Джон Макгинн
89'
⇄
Срджан Кузмич / Альоша Матко
90'
Жан Целар
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