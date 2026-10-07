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Шотландия - Словения 6 октября обзор матча

Дата публикации: 07-10-2026

Шотландия - Словения

События матча Шотландия - Словения
30'
Эрик Янжа
31'
Райан Кристи (1 - 0)
44'
Джон Макгинн
54'
Давид Зец
56'
Альоша Матко (1 - 1)
66'
Кирон Боуи / Оли Макберни
66'
Аарон Хики / Стивен Уэлш
68'
Луис Бинкс
71'
Даниел Штурм (1 - 2)
72'
Джош Макпейк / Райан Кристи
73'
Финдли Кертис / Бен Доук
79'
Жан Целар / Жан Випотник
85'
Марк Забуковник
87'
Робби Ур / Джон Макгинн
89'
Срджан Кузмич / Альоша Матко
90'
Жан Целар
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