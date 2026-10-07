Юрист объяснил, почему Роналду не сможет избежать наказания FPF 

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду уже не может принимать участие в деятельности национальной команды после самовольного ухода из тренировочного лагеря. Такое мнение высказал юрист Гонсалу Алмейда, сославшийся на положения статьи 160 Дисциплинарного регламента Федерации футбола Португалии.

По словам специалиста, соответствующая норма предусматривает не только последующее дисциплинарное разбирательство, но и автоматическое предварительное отстранение футболиста в случае подобного нарушения. Поэтому, как считает Алмейда, санкция в отношении Роналду уже вступила в силу.

Окончательное решение теперь должен принять Дисциплинарный совет FPF. Перед этим футболисту направят официальное уведомление и предоставят возможность изложить свою позицию в рамках права на защиту.

После получения объяснений совет федерации рассмотрит обстоятельства произошедшего и определит дальнейшее наказание. Алмейда ожидает, что процедура не затянется и итоговое решение будет принято в достаточно короткие сроки.

Таким образом, ситуация с Роналду перешла из плоскости конфликта внутри сборной в официальную дисциплинарную процедуру. На данный момент, согласно трактовке юриста, капитан Португалии уже отстранён от участия в мероприятиях национальной команды и не может представлять её интересы.