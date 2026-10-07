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Арда Туран готовится покинуть «Шахтёр» ради сборной Турции

Дата публикации: 07-10-2026 23:29

Арда Туран готовится покинуть «Шахтёр» ради сборной Турции 

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Арда Туран в ближайшее время может получить новую должность. 39-летний специалист рассматривается в качестве преемника Винченцо Монтеллы в сборной Турции, сообщает Footmercato.

Решение о смене наставника связывают с последними результатами национальной команды. Турки проиграли четыре из пяти последних матчей, уступив Франции со счётом 0:1, Италии — 1:4 и 1:3, а также Бельгии — 0:3.

Если договорённость будет оформлена, Туран впервые возглавит сборную Турции на уровне главной национальной команды. Бывший футболист турецкой сборной работает в «Шахтёре» с июля 2025 года.

У нового наставника практически сразу появится возможность провести первые матчи. В ноябре Турцию ждут две встречи — 12-го числа команда сыграет с Бельгией, а 15 ноября встретится с Францией.

Таким образом, именно к этим поединкам Туран может принять сборную и начать работу на новом уровне тренерской карьеры.

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