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Рамон Вега бросил вызов Инфантино на выборах президента ФИФА

Дата публикации: 07-10-2026 23:23

Рамон Вега бросил вызов Инфантино на выборах президента ФИФА 

Бывший защитник «Тоттенхэма» и сборной Швейцарии Рамон Вега объявил о намерении участвовать в выборах президента ФИФА. Таким образом, он стал первым кандидатом, который публично заявил о готовности конкурировать с действующим руководителем организации Джанни Инфантино.

Вега объяснил своё решение стремлением изменить работу международной футбольной структуры. Экс-футболист заявил, что хочет объединить представителей мировой футбольной семьи, провести долгосрочные реформы и адаптировать ФИФА к современным требованиям.

«Моя цель проста: служить футболу и людям, которые придают этой игре жизнь. Я баллотируюсь, чтобы объединить мировую футбольную семью, провести настоящие и долгосрочные реформы, модернизировать ФИФА в соответствии с требованиями XXI века, восстановить стабильность и доверие к организации», — заявил Вега, слова которого приводит Reuters.

При этом пока нет информации о том, какая именно футбольная ассоциация официально выдвинула кандидатуру швейцарца. Не исключено, что на данный момент соответствующей поддержки у него ещё нет.

Примечательно, что ранее Швейцарская футбольная ассоциация публично отказалась от поддержки Инфантино на предстоящих выборах. Теперь её бывший игрок сам решил побороться за руководящий пост в ФИФА.

Выборы президента организации запланированы на 18 марта 2027 года. Голосование пройдёт в рамках Конгресса ФИФА в Марокко. Кандидаты смогут подать заявки до 18 ноября.

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