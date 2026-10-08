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Ираола рассказал, за счёт чего «Ливерпуль» может остановить «Манчестер Сити»

Дата публикации: 08-10-2026 16:27

Ираола рассказал, за счёт чего «Ливерпуль» может остановить «Манчестер Сити» 

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Сити» в шестом туре английской Премьер-лиги. Специалист отметил, что соперник подходит к матчу в статусе единоличного лидера чемпионата.

Ираола обратил внимание на разницу в результатах команд на старте сезона. «Ливерпуль» пока не потерпел ни одного поражения, однако «Манчестер Сити» выиграл все свои матчи. Поэтому, считает наставник, для победы хозяевам «Энфилда» потребуется провести практически идеальную игру.

Отдельно тренер выделил атакующий потенциал команды соперника. По его словам, футболисты «Сити» в последнее время действуют особенно эффективно у чужих ворот, а некоторые игроки представляют постоянную угрозу.

При этом Ираола рассчитывает и на прогресс собственной команды. Наставник считает, что в последних матчах «Ливерпуль» заметно улучшил игру в обороне. Теперь перед командой стоит задача сохранить эту надёжность и одновременно найти возможности для атакующих действий.

«Это важная игра, полагаю, все хотят сыграть, посмотреть, стать частью этого матча», — отметил Ираола.

Матч шестого тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится 11 октября на стадионе «Энфилд». Начало встречи запланировано на 18:30 мск.

Для «Ливерпуля» это будет возможность проверить себя в противостоянии с командой, которая выиграла все матчи на старте чемпионата. Ираола также рассчитывает на поддержку трибун и считает, что болельщики способны помочь хозяевам в этой важной встрече.

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