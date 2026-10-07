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Аргентина - Бенин 7 октября обзор матча

Дата публикации: 07-10-2026

Аргентина - Бенин

События матча Аргентина - Бенин
44'
Николас Отаменди
48'
Николас Отаменди (1 - 0)
52'
Лисандро Мартинес / Николас Отаменди
52'
Факундо Медина / Николас Тальяфико
55'
Мохамед Тиджани
59'
Нико Пас / Родриго Де Пауль
60'
Николас Гонсалес / Хулиан Альварес
61'
Нико Пас (2 - 0)
64'
Маттео Алинви / Джуниор Олаитан
64'
Джуниор Олугбаде / Ямиру Уору
71'
Лионель Месси (3 - 0)Пенальти
75'
Жодель Доссу / Айегун Тосин
75'
Шарлемань Азонгнитоде / Тамиму Уороу
76'
Сатурнин Аллагбе / Марсель Данджину
78'
Лионель Флорес / Лаутаро Мартинес
79'
Джовани Ло Чельсо / Алексис Мак Аллистер
79'
Франко Мастантуоно / Кристиан Ромеро
79'
Эсекиэль Паласиос / Энцо Фернандес
90'
Самаду Аттиджику / Хассане Имуран
90'
Сахид Нгоби / Родольфо Алоко
90'
Амиро Амаду / Йоан Рош
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