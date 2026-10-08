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Викарио впечатлил «Ювентус»: клуб готов заплатить €10 млн за голкипера

Дата публикации: 08-10-2026 16:35

«Ювентус» решил выкупить Викарио у «Тоттенхэма» 

«Ювентус» намерен сохранить Гульельмо Викарио на постоянной основе. Туринский клуб высоко оценил выступления голкипера после его перехода из «Тоттенхэма» и собирается воспользоваться предусмотренной в соглашении опцией выкупа, сообщает журналист Николо Скира.

Сумма сделки может составить €8 млн. Ещё €2 млн предусмотрены в качестве бонусных выплат. Таким образом, при выполнении всех условий английский клуб получит до €10 млн за трансфер 30-летнего вратаря.

В «Ювентусе» уже начали подготовку нового соглашения с Викарио. По информации источника, контракт голкипера будет рассчитан до 2030 года.

В текущем сезоне итальянского чемпионата Викарио провёл пять матчей. В трёх из них ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

До переезда в Англию итальянец большую часть карьеры провёл на родине. Викарио выступал за «Кальяри», «Венецию» и «Эмполи», после чего перебрался в «Тоттенхэм».

Теперь голкипер близок к тому, чтобы снова остаться в Италии. «Ювентус» уже определился с планами и рассчитывает оформить полноценный переход Викарио после завершения арендного соглашения.

Смягчить утверждения о завершённом переходеУстранить повторения в тексте
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