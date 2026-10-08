Стало известно о готовности Мбаппе перебраться из «Реала» в Англию 

Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По информации испанского журналиста Франсуа Гальярдо, нападающий «Реала» готов рассмотреть переход в «Ливерпуль» летом 2027 года.

Представители английского клуба уже вышли на связь с Файзой Ламари, матерью и агентом французского футболиста. При этом именно «Ливерпуль» сейчас является для Мбаппе наиболее привлекательным вариантом среди команд АПЛ.

Одной из причин возможного ухода форварда из Мадрида называют его положение внутри команды. Гальярдо утверждает, что Мбаппе не ощущает достаточной поддержки со стороны партнёров по «Реалу», из-за чего испытывает дискомфорт.

Француз перебрался в столицу Испании летом 2024 года. Нападающий присоединился к «Реалу» в статусе свободного агента после завершения контракта с «ПСЖ». Действующее соглашение Мбаппе с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года.

За время выступлений за «Реал» форвард провёл 111 матчей. На его счету 94 забитых мяча и 14 результативных передач.

При этом сам Мбаппе публично связывает свои ближайшие цели с мадридским клубом. В сентябре француз заявил о желании вернуть «Золотой мяч» в «Реал». Нападающий вошёл в число 30 претендентов на индивидуальную награду по итогам 2026 года.