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«Барселона» выбирает между Холандом и Альваресом, «Арсенал» ждёт своего шанса

Дата публикации: 07-10-2026 23:18

«Барселона» выбирает между Холандом и Альваресом, «Арсенал» ждёт своего шанса 

Интерес «Барселоны» к Эрлингу Холанду способен напрямую повлиять на будущее Хулиана Альвареса. Если норвежский форвард действительно окажется в каталонском клубе, «Арсенал» получит более реальные перспективы для приобретения аргентинского нападающего «Атлетико». Об этом пишет TEAMtalk.

Альварес по-прежнему входит в число футболистов, которые нравятся руководству «Барселоны». При этом каталонцы рассматривают и альтернативные варианты усиления атаки. Одним из главных кандидатов остаётся Холанд, чьё будущее в «Манчестер Сити» оказалось под вопросом на фоне обвинений клуба в финансовых нарушениях.

По данным источника, возможный переход норвежца на «Камп Ноу» практически закроет для Альвареса дорогу в «Барселону». В таком случае аргентинец окажется в ситуации, когда среди претендентов на него останется меньше клубов, способных выполнить его требования и соответствовать спортивным амбициям.

Само будущее Альвареса в последнее время активно обсуждается его представителями. Стороны оценивают различные варианты на случай ухода игрока из «Атлетико» и учитывают ограниченное количество команд, которые способны заинтересовать нападающего.

В числе таких клубов находится «Арсенал». Лондонская команда уже предпринимала попытку договориться о трансфере Альвареса минувшим летом, однако тогда переход не состоялся.

Теперь ситуация может измениться. Если «Барселона» сосредоточится на кандидатуре Холанда, а Альварес решит покинуть Мадрид, у «Арсенала» появится дополнительная возможность вернуться к переговорам по аргентинскому форварду.

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