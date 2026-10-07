Хорватия - Испания 6 октября обзор матча
Дата публикации: 07-10-2026
События матча Хорватия - Испания
-5'
Slaven Bilić
17'
⚽
Иван Перишич (1 - 0)
22'
Иван Перишич
46'
⇄
Микель Мерино / Алекс Баэна
61'
⚽
Микель Мерино (1 - 1)
65'
Лука Модрич
65'
⇄
Дион Дрена Бельо / Игор Матанович
66'
⇄
Петар Сучич / Лука Модрич
66'
Родри
71'
⇄
Мартин Субименди / Родри
71'
⇄
Фермин Лопес / Дани Ольмо
71'
⇄
Мартин Батурина / Никола Влашич
78'
⇄
Виктор Муньос / Ламин Ямаль
79'
Иван ПеришичВторая желтая — удаление
87'
⇄
Йереми Пино / Педри
88'
⇄
Марио Пашалич / Матео Ковачич
88'
⚽
Микель Мерино (1 - 2)
90'
Виктор Муньос
Англия - Чехия 6 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Швейцария - Северная Македония 6 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Шотландия - Словения 6 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Молдова - Словакия 6 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Эстония - Исландия 6 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...