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Хорватия - Испания 6 октября обзор матча

Дата публикации: 07-10-2026

Хорватия - Испания

События матча Хорватия - Испания
-5'
Slaven Bilić
17'
Иван Перишич (1 - 0)
22'
Иван Перишич
46'
Микель Мерино / Алекс Баэна
61'
Микель Мерино (1 - 1)
65'
Лука Модрич
65'
Дион Дрена Бельо / Игор Матанович
66'
Петар Сучич / Лука Модрич
66'
Родри
71'
Мартин Субименди / Родри
71'
Фермин Лопес / Дани Ольмо
71'
Мартин Батурина / Никола Влашич
78'
Виктор Муньос / Ламин Ямаль
79'
Иван ПеришичВторая желтая — удаление
87'
Йереми Пино / Педри
88'
Марио Пашалич / Матео Ковачич
88'
Микель Мерино (1 - 2)
90'
Виктор Муньос
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