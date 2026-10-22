Протесты во Франции повлияли на расписание матчей Лиги 1 

Матч 8-го тура французской Лиги 1 между «Тулузой» и «Труа» перенесён на фоне запланированных во Франции акций протеста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RMC Sport.

Изначально встреча должна была состояться 24 октября, однако её перенесли на 25 октября. На 24 октября также запланирован матч между «Лансом» и «Парижем».

Ранее сообщалось, что движение «Жёлтые жилеты» намерено организовать новые протестные акции во Франции. Участники выступают против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения.

Демонстрации уже проходили в стране в минувшие выходные. По оценке организаторов, в них приняли участие около 800 тыс. человек, тогда как Министерство внутренних дел Франции оценило число участников в 550 тыс.

В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен сообщил, что 17 октября были ограблены около 3 тыс. магазинов, а число задержанных превысило 2,5 тыс. человек.