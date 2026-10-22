17:38 ()
Расписание матчей
Четверг 22 октября
Свернуть список

Протесты во Франции повлияли на расписание матчей Лиги 1

Дата публикации: 22-10-2026 13:21

Протесты во Франции повлияли на расписание матчей Лиги 1 

Матч 8-го тура французской Лиги 1 между «Тулузой» и «Труа» перенесён на фоне запланированных во Франции акций протеста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RMC Sport.

Изначально встреча должна была состояться 24 октября, однако её перенесли на 25 октября. На 24 октября также запланирован матч между «Лансом» и «Парижем».

Ранее сообщалось, что движение «Жёлтые жилеты» намерено организовать новые протестные акции во Франции. Участники выступают против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения.

Демонстрации уже проходили в стране в минувшие выходные. По оценке организаторов, в них приняли участие около 800 тыс. человек, тогда как Министерство внутренних дел Франции оценило число участников в 550 тыс.

В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен сообщил, что 17 октября были ограблены около 3 тыс. магазинов, а число задержанных превысило 2,5 тыс. человек.

Социальные комментарии Cackle
  • ЛАСК забил три мяча «Спортингу» и одержал неожиданную победу в матче 3-го тура Лиги чемпионов
    ЛАСК забил три мяча «Спортингу» и одержал неожиданную победу в матче 3-го тура Лиги чемпионов
    В среду, 21 октября, состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором лиссабонский «Спортинг» принимал...
  • «Астон Вилла» одержала третью победу подряд в общем этапе Лиги чемпионов
    «Астон Вилла» одержала третью победу подряд в общем этапе Лиги чемпионов
    Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором английская «Астон Вилла» принимала норвежский «Викинг»....
  • «Бетис» минимально победил «Фейеноорд» в третьем туре Лиги чемпионов
    «Бетис» минимально победил «Фейеноорд» в третьем туре Лиги чемпионов
    Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором испанский «Бетис» принимал нидерландский «Фейеноорд». Встреча...
  • Мадридский «Реал» уверенно победил «РБ Лейпциг» в третьем туре Лиги чемпионов
    Мадридский «Реал» уверенно победил «РБ Лейпциг» в третьем туре Лиги чемпионов
    Мадридский «Реал» одержал уверенную победу над немецким «РБ Лейпцигом» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча...
  • «Брюгге» одержал уверенную победу над «Лансом» в третьем туре Лиги чемпионов
    «Брюгге» одержал уверенную победу над «Лансом» в третьем туре Лиги чемпионов
    Бельгийский «Брюгге» одержал крупную победу над французским «Лансом» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close