Пике предсказал победу «Барселоны» над «Реалом» со счётом 4:1 в Эль-Класико 

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился прогнозом на предстоящее Эль-Класико в чемпионате Испании. По мнению экс-футболиста, каталонский клуб обыграет мадридский «Реал» со счётом 4:1.

Пике опубликовал в TikTok видео, в котором сравнил игроков обеих команд и определил, кому отдаёт предпочтение в отдельных противостояниях. В большинстве случаев бывший защитник выбрал представителей «Барселоны».

В частности, он поставил голкипера Жоана Гарсию выше вратаря «Реала» Тибо Куртуа, полузащитника Педри — выше Федерико Вальверде, а в сравнении Ламина Ямаля и Джуда Беллингема отдал преимущество вингеру каталонцев. Одним из наиболее неожиданных решений стал выбор Гордона вместо нападающего мадридцев Килиана Мбаппе.

Свою публикацию Пике сопроводил ироничной подписью: «Я всегда объективен».

Говоря о предстоящем матче, бывший защитник также вспомнил встречу «Барселоны» с «Реалом» в период работы Жозе Моуринью в мадридском клубе. Тогда «сливочные» потерпели крупное поражение на «Камп Ноу» со счётом 0:5.

«Когда Жозе Моуринью впервые приехал на Камп Ноу, он проиграл со счётом 5:0. На этот раз я прогнозирую 4:1», — заявил Пике.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 25 октября на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Прогноз Пике добавил интриги перед одним из самых ожидаемых противостояний испанского футбольного сезона.