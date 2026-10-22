Пике предсказал победу «Барселоны» над «Реалом» со счётом 4:1 в Эль-Класико
Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился прогнозом на предстоящее Эль-Класико в чемпионате Испании. По мнению экс-футболиста, каталонский клуб обыграет мадридский «Реал» со счётом 4:1.
Пике опубликовал в TikTok видео, в котором сравнил игроков обеих команд и определил, кому отдаёт предпочтение в отдельных противостояниях. В большинстве случаев бывший защитник выбрал представителей «Барселоны».
В частности, он поставил голкипера Жоана Гарсию выше вратаря «Реала» Тибо Куртуа, полузащитника Педри — выше Федерико Вальверде, а в сравнении Ламина Ямаля и Джуда Беллингема отдал преимущество вингеру каталонцев. Одним из наиболее неожиданных решений стал выбор Гордона вместо нападающего мадридцев Килиана Мбаппе.
Свою публикацию Пике сопроводил ироничной подписью: «Я всегда объективен».
Говоря о предстоящем матче, бывший защитник также вспомнил встречу «Барселоны» с «Реалом» в период работы Жозе Моуринью в мадридском клубе. Тогда «сливочные» потерпели крупное поражение на «Камп Ноу» со счётом 0:5.
«Когда Жозе Моуринью впервые приехал на Камп Ноу, он проиграл со счётом 5:0. На этот раз я прогнозирую 4:1», — заявил Пике.
Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 25 октября на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Прогноз Пике добавил интриги перед одним из самых ожидаемых противостояний испанского футбольного сезона.
Защитник «Шахтёра» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от матча основного этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера». Украинская команда...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал критические замечания полузащитника своей команды Бруну Фернандеша после матча 3-го...
Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси приглашён на официальный ужин с королём Испании Филиппом VI и королевой Летисией. Об этом...
Бывший защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о разбирательстве по делу о финансовых нарушениях английского клуба. Футболист допустил, что...
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони согласился на предложение местной футбольной федерации продлить контракт до 2030 года. Об этом...