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Кайл Уокер готов удалить татуировку в честь четырёх титулов АПЛ «Манчестер Сити»

Дата публикации: 22-10-2026 13:29

Кайл Уокер готов удалить татуировку в честь четырёх титулов АПЛ «Манчестер Сити» 

Бывший защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о разбирательстве по делу о финансовых нарушениях английского клуба. Футболист допустил, что ему, возможно, придётся удалить татуировку, посвящённую четырём чемпионским титулам «горожан» в английской Премьер-лиге.

Ранее АПЛ признала «Манчестер Сити» виновным по всем пунктам обвинения, связанным с нарушением финансовых правил лиги. В ответ клуб подал апелляцию на вынесенное решение.

Уокер признался, что не хотел бы расставаться с памятной татуировкой, однако не исключил такой возможности.

«Я, наверное, буду вынужден это сделать. Я постараюсь оставить её, но надеюсь, что у нас не отберут эти вещи. Как игрок могу сказать лишь, что всё, что мы делали, это выходили на поле и играли в лучший командный футбол, и я буду защищать игроков до конца жизни», приводит слова Уокера The Touchline в социальной сети X.

Таким образом, бывший защитник «Манчестер Сити» выразил надежду, что клуб сохранит свои достижения, несмотря на разбирательство. При этом окончательное решение по апелляции может повлиять на дальнейшую судьбу титулов, которым посвящена татуировка футболиста.

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