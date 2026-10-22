Сборная Аргентины сохранит Скалони на посту главного тренера до 2030 года
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони согласился на предложение местной футбольной федерации продлить контракт до 2030 года. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
По информации источника, стороны близки к завершению переговоров. В ближайшее время им предстоит согласовать последние детали, после чего соглашение будет заключено официально.
Под руководством Скалони сборная Аргентины добилась одного из главных успехов в своей истории, выиграв чемпионат мира 2022 года в Катаре. В финальном матче аргентинцы встретились с национальной командой Франции и одержали победу в серии послематчевых пенальти.
На чемпионате мира 2026 года сборная Аргентины вновь дошла до финала, однако на этот раз завоевать титул не удалось. В решающем матче турнира аргентинцы уступили сборной Испании.
Продление контракта до 2030 года позволит Скалони продолжить работу с национальной командой и готовить её к следующим крупным международным турнирам.
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